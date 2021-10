Tak si takhle po poledni v Havlíčkově ulici v Kolíně vzorně předjíždím cyklistu, jako kdyby měl velikost trambusu, a najednou ejhle. Ujedu pár desítek metrů a stojíme před kruhákem. Pohled do zpětného zrcátka a vidím onoho cyklistu, v tomto případě cyklistku, jak se prodírá mezerou cca metr a kousek mezi obrubníkem chodníku a pravým bokem mého auta. Totéž kolem autobusu přede mnou.

Kolona aut se rozjíždí ve chvíli, kdy je cyklistka zhruba v polovině délky autobusu. „To aby měl jeho řidič místo zpětných zrcátek křišťálovou kouli,“ říkám si. Zde pro cyklisty povinnost odstupu jeden a půl metru zjevně neplatí, o předjíždění vpravo ani nemluvě. Ani o tom, že se dotyčná cyklistka po dalších několika metrech změnila v chodce a zničehonic začala přecházet po přechodu. Přeměna během několika sekund jak v pohádkovém příběhu plném čar a kouzel.

Přejedu pak po aktuálně rekonstruovaném Novém mostě, kde kouzla typu otočení prstenu Arabely nefungují, tam se to holt musí opravit bez magie pěkně strojově a ručně. A zase stojíme. Kolem školy na Ovčárecké ulici. Co může člověk v době konce vyučování očekávat, že?

Všelico včetně cyklisty, který kolonu aut předjede (tentokrát vpravo, ale opět na těsno, že by mu řidič mohl z okénka klidně podat nanuka) a v křižovatce to ještě na červenou prvnímu stojícímu autu bez okolků krouhne před nosem doleva do Čelakovského ulice. Upřímně – tato situace kouzelně ani čarovně vážně nevypadala… Docela ráda jsem byla, když jsem z městského provozu vyjela na Tři Dvory a dále směr Jelen.

Nebylo by od věci, kdyby si lidé občas prohodili role. Tedy aby cyklista sedl za volant auta a řidič za řidítka jízdního kola. Cyklista za volantem by zjistil, do jak strašně nebezpečných situací leckdy dostává sebe i řidiče aut, řidiči by si zase vyzkoušel, jak pro něj nezvykle hrozné je, když ho míjí osobní auto natožpak kamion.

Mně jakožto v drtivé většině případů řidiči stačilo, když jsem v Nové Vsi I fotografovala dopravní situaci. Když mě míjel kamion, a to mezi námi rozhodně byl odstup víc než jeden a půl metru a řidič se vlastně teprve rozjížděl, byla jsem, zcela bez vytáček, hodně ráda, že mám po ruce jakousi dopravní značku, které se mohu přidržet. Závan by člověka prostě odvál jak podzimní vítr javorový list. Vůbec si nedokážu představit, že bych zrovna v té chvíli šlapala do pedálů velocipedu.

Řešení? Velmi, velmi těžké. Pro začátek snad to, abychom si uvědomili, že na silnicích nejsme sami. Ale abychom si to uvědomili opravdu všichni…