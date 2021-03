Zákaz pohybu mezi okresy, roušky v ulicích, respirátory v obchodech, zavírání dětských hřišť… Hodně se toho na nás sesypalo, plaveme v tom už druhý týden a každý se s tím pereme po svém.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Jako novinář mohu na výjimku překračovat hranice okresu, jen bych si u sousedů neměla cestou z práce třeba nakoupit. Nejspíš bych mohla, nepočítám s tím, že by mi před supermarketem několik kilometrů od hranice okresu někdo kontroloval trvalý pobyt. Ale nedělám to. Prostě nakoupím v místě bydliště tak, jak mi to opatření ukládá.