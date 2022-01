Za chvíli budu zas o rok starší a tradičně k narozeninám dostávám milý dárek. Vždy o víkendu kolem mých narozenin končí letní čas - pitomina na entou, kterou bytostně nesnáším, je úplně k ničemu (ekonomický efekt se dlouhodobě nepotvrdil), jenom to otravuje život. V létě je přece prostě déle světlo, to zařídila příroda, s tím jí nemusíme „pomáhat“.

S přechodem na letní čas mám na jaře vždycky problém. Mluví se o dlouhodobém negativním vlivu na lidský organismus, to za sebe nedokážu ani potvrdit, ani vyvrátit, ale každopádně je mi to hodně nepříjemné a trvá mi hodně dlouho, než si na ten zatrolený vynález zvyknu.

A čím jsem starší, tím intenzivněji to pociťuju. A intenzivněji nadávám. Zato podzimní návrat k normálu, jak říkávala moje babička zpátky na čas od Pána Boha… To je paráda, s tím jsem sžitá okamžitě.

Vláda nám nevrátila čas

Chvíli svitla naděje, že třeba příští rok ke kulatinám dostanu dárek ještě lepší, a to, že se s časem přestane hýbat nadobro. Nu, nestalo se, ale možná dobře, protože kdo ví, na jaké blbosti by se státy Evropské unie shodly. To bysme taky mohli mít nakonec čas nedobrovolně posunutý o hodinu a čtvrt dopředu, dozadu, doleva, doprava…

Pohybovat s časem? Co to je vůbec obecně za nesmysl? Ve čtyři hodiny odpoledne se tvářit, že je pět. To bychom se mohli třeba v březnu tvářit, že je duben, nebo v létě, že je podzim a místo koupání povinně nasadit teplé ponožky a svetry. Protože o tom někdo rozhodl.