GLOSA: Návrat do šedi po 'klidnějším' období

A zase je tu nový rok a zase si budeme jako vždycky pár dní, ne-li týdnů plést datum a v letopočtu psát ještě 2020. Pro většinu lidí začal pondělkem opětovný návrat do šedi pracovního procesu po klidnějším období Vánoc, mezisvátků a Silvestra. No, klidnějším… jak se to vezme. Období „mezi svátky“ v Kolíně zrovna úplně poklidné nebylo vzhledem k výbuchu a následnému požáru v elektrárně.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Zásah a vypořádání se s následnými problémy s dodávkou tepla a teplé vody se neobešel bez kritiky z řad občanů, mnozí naopak vyjádřili pochvalu, že se to hasičům i elektrárně podařilo zvládnout rychle, odstávky tepla byly minimální a kdo bydlel opodál, přišel se samozřejmě na hašení podívat. Objevily se i spekulace v souvislosti s tím, že se má kolínská elektrárna prodávat a zrovna v té chvíli tam došlo k požáru. Příčinou výbuchu v kolínské elektrárně mohla být závada na kotli Přečíst článek › Každopádně měl Kolín zase po poměrně dlouhé době velkou „reklamu“, událost nevynechalo prakticky jediné médium, informovalo se o nás i na serverech našich slovenských sousedů, k nimž kouř z kolínského Zálabí zcela jistě nedolétl. ČERNÁ A BÍLÁ: Bude rok 2021 lepší než rok 2020? Přečíst článek › Doufejme, že až se letošní rok přehoupne k adventu a Vánocům, budeme bez většího požáru. Ono je to sem tam v závěru roku v Kolíně trochu ohnivé. Třeba když už nezbývalo mnoho do konce roku 2019, měl Kolín rozsáhlý požár bytového domu na Podskalském nábřeží. A ten nebyl zrovna v té chvíli na prodej. Zato se muselo sehnat náhradní ubytování pro lidi, jimž plameny vzaly střechu nad hlavou. To pro uhelný prach v elektrárně naštěstí potřeba nebylo.

