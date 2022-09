Když v létě zaprší… Stálý a všudypřítomný hukot vody. To je první, co si vybavím při dvacet let staré vzpomínce na ničivé povodně, které jsem jako redaktorka tehdy trávila z velké části ve Stříbrné Skalici. Malebném místě, nad kterým mi jindy vždy srdíčko zaplesá už ve chvíli, kdy do údolí do městečka (i když má statut obce) sjíždím zatáčkou z lesa nad ním. Inu, Posázaví… Kdo zná, tomu nemusím nic vysvětlovat. Jen tenkrát to bylo jiné. Hodně jiné.