Když jsem zpovídala respondenty do ankety týkající se témat, jež jsou v Kolíně těmi hybnými, jednoznačně převládala doprava a z ní hlavně parkování. Hodně aut, málo míst. Zejména na sídlišti. Ale to je problém takřka neřešitelný, souhlasím s jedním z respondentů, že počet parkovacích míst nikdy neuspokojí poptávku po nich.

Snad jedině že by nás drahota donutila zbavovat se třetího, druhého auta v rodině a nebo, jak respondent navrhl, vybudovat parkovací dům. A možná ne jeden. Řešení je to dosti nákladné, ale pak by se možná situaci s parkování v ulicích sídliště ulevilo.

A třeba by i odpadly situace, kdy má člověk výjimečně auto zaparkované docela blízko u vchodu do domu, zajede na nákup a pochopitelně už tak pěkně blízko nezaparkuje ani náhodou. A běhá po sídlišti s nákupními taškami a kartony balené vody. Maminka mé kamarádky to vyřešila po svém.

Nemálo z kolínských supermarketů, a že jich po městě máme, je v docházkové vzdálenosti některého sídliště. A tak co je jednoduššího než vyrazit na nákup pěšky… Jasně, ale jak zpátky s několik desítek kilogramů vážícím nákupem? V košíku. Zvlášť když se dbá na bezbariérovost.

Na člověka, který si to po ulici šine s plným nákupním košíkem, se možná kolemjdoucí na první pohled dívají trochu nechápavě, ale má to logiku, finanční úsporu na benzínu, přínos v troše pohybu a ještě často i časový efekt, protože než autem několikrát prokličkujete sídliště ve snaze zaparkovat, je člověk s nákupním košíkem dávno doma.