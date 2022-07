Jsou to dva, nebo tři roky, co jsem si v sousední Kutné Hoře všimla nového „fenoménu“. Obyvatelé tohoto krásného a historického města se místo Kutnohoráci (jako tomu bylo předchozích x desítek let) najednou začali nazývat Kutnohořané. Proč? Jako že Kutnohořan je víc než Kutnohorák? Nechápu.

Čtyři ulice v Kolíně už jsou téměř opravené, od srpna se začne pracovat v další

A co čert nechtěl, ono se to začalo šířit. Najednou se i u nás v Kolíně začal sem tam užívat pojem Kolíňané. Zkuste si z toho udělat jednotné číslo + ženský rod a povězte, jestli o sobě nějaká obyvatelka Kolína řekne, že je Kolíňanka. Vždyť Kolíňanka je přece kapela.

Jak to pozoruji, tato záležitost se z Kutné Hory do Kolína musela přenést po státovce. Přes Červené Pečky a Polepy to nešlo. Nebo tam proti tomu mají imunitu. Alespoň co vím, tak si neříkají Polepané ani Červenopečané.

Jestli se to začne šířit po okolí Kolína, budou najednou Ovčářané, Býchořané, Konárovičané… Nebo třeba Veltrubané. Šmankote, to zní jak jméno nějakého kmene z dob praotce Čecha. A co Tři Dvory? Tam budou Dvořané nebo Třídvořané? Kdo se mnou nesouhlasil od začátku, stále si ještě myslíte, že to nezní fakt blbě?

GLOSA: Jak veselo může být z jedné psí hromádky

Nicméně možná zmiňované Kutné Hoře trochu křivdím. Možná to nepochází odtamtud. Zaslechla jsem už také slovo Pražané. Hm, takže moje teta je Pražanka? To zní jako nějaké laciné kafe s lógrem. Pravda, jak se říká o vínu – červené, bílé a pro Pražáky. „Pro Pražany“ – to by tak neznělo.

Čistě geograficky vzato – v cca polovině cesty mezi Kolínem a Prahou fenomén „-ané“ zatím, zdá se, není. Když Český Brod dělal participativní rozpočet, nazval ho Broďáci Brodu. Sláva! A palec nahoru. Prostě Broďáci jsou Broďáci a nemám pocit, že by je to někdy nějak ponižovalo.

Vím, jsou to všechno pouze slova. Pouze?