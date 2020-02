S Jaroslavem Kuberou se do Rudolfina přišli rozloučit jeho přátelé, političtí souputníci, představitelé státu. Všichni vyslechli vřelé vzpomínky Kuberova předchůdce Přemysla Sobotky, bývalého senátora Tomáše Töpfra, houslisty Václava Hudečka i čestného šéfdirigenta Severočeské filharmonie Teplice Charlese Olivieri-Munroa. „Jaroslav Kubera dokázal, že malý muž dokáže být velkým a velký může zůstat normálním,“ citoval Sobotka jeden ze zápisů v kondolenční knize.

Foto: Deník

Když jsem sledovala poslední rozloučení s předsedou Senátu, říkala jsem si, zdalipak přítomní politici přemýšlejí o tom, jaký bude jejich pohřeb, kolik lidí na něj přijde a co na tryzně zazní. Občas by neškodilo, kdyby tímto směrem uvažovali, protože každý by to chtěl mít jako Kubera, ale jen málokomu se to podaří.