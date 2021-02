Aura TM 9332+ EN14952001 FFP3 NR D CE 2797. Říká vám to (snad krom FFP3) něco? Pokud ano, klobouk dolů. Tento nápis jsem objevila na respirátorech, které jsem po dlouhém pátrání, vybírání, pročítání a googlování objednala pro sebe a rodinu.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Balíček z internetového obchodu dorazil v pořádku a pěkně jsem si na průhledných obalech respirátorů přečetla Made in UK. Opravte mě, pokud se mýlím, když si myslím, že UK znamená United Kingdom, tedy United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Spojené království Velké Británie a Severního Irska.