Spor stavební firmy s městem Kolín ohledně opravy Třídvorské ulice před už téměř pěti lety odsunul tolik potřebné práce k ledu, dělaly se posudky, kontraposudky, probíhala jednání, dohadování a do země se ani nehráblo. Když se to konečně smírně vyřešilo, přišla už zase (taktéž nutná) oprava Nového mostu, takže nešlo řidičům připravit druhou velkou uzavírku na druhé straně města. Nový most už bude hotový, ale zase se začne opravovat most v Týnci.

Oprava Třídvorské se odložila kvůli Novému mostu, teď je ve hře most v Týnci

Takže Kolínu by na Třídvorku zbyl akorát čtvrtrok přes zimu. A to je potenciální základ na další problém – začínat stavební práce někdy koncem listopadu. Tudíž opět odklad na jaro. Na jaro, kdy má odstartovat zmíněná rekonstrukce týneckého mostu.

Jak tohle dopadne? Možná se Třídvorská ulice zase propadne a nejen na malém kousku a bude se muset opravovat ihned a bez odkladu. Ale nestrašme…

Podtrženo, sečteno, nebýt tehdy prvotního problému, mohlo být už dávno hotovo a, co si budeme povídat, za hodně menší peníze než dnes.