Léto, vedro, bouřky. Nedělám si naději, že by to ještě letos nedorazilo. S bouřkami mám spojený jeden zážitek, kterým jsem už párkrát bavila společnost kamarádů či kolegů. Mohl by mít titulek Jak nahá ženská uprostřed noci v odlehlé uličce dokáže k smrti vyděsit chlapa. Ano, je to o mně, ale vzhledem k časovému odstupu už je v hlavní aktérce značný rozdíl – věkový, vzhledový, váhový…

Inu představte si srpnovou noc, blížící se bouřka, tlak takřka na nule a hic, že je jednomu horko i ve vlastní kůži. V takových okamžicích člověk nespí zrovna ve flanelovém pyžamu. I já jsem vyčkávala na bouřkové zchlazení v rouše Evině a v té chvíli se moje kočička rozhodla podarovat mě svou kořistí. Myšku mi oknem přinesla téměř k posteli. Živou.

Povedlo se mi ji chytit do dlaní s tím, že ji odnesu zpátky ven a vypustím na bezpečnějším místě, než je zahrádka pod oknem. Jenže máte-li myš v dlaním a nechcete, aby vám utekla, nemůžete jaksi ruce rozpojit. A zkuste si takto na sebe něco obléknout. I co, řekla jsem si, půlnoc, venku už se zvedá vítr, na tu minutku se to nezblázní, když vyběhnu ven do uličky jen tak.

Glosa: Bouřka jako hrom. A přilétla jako blesk

Nesu tedy myšku kolem domu a říkám jí „Neboj, hned tě pustím, tady se schováš mezi kameny.“ Vtom se na opačném konci uličky objevila mužská postava. Během sekundy dotyčný zmizel za lampou a viděla jsem pouze ruce držící se sloupu a jen tak maličko nesměle vykukující hlavu. A uvědomila si, co vidí on. O půlnoci nahou ženskou s vlajícími vlasy, jak kráčí potemnělou uličkou, cosi si mumlající do sepjatých rukou, za ní křižující se blesky.

Nebudu zastírat, že po rychlém vypuštění myšky a ještě rychlejším ústupu směr domov jsem nejméně deset minut strávila v předklonu neschopná přestat se smát. Ale což… Veselých a zajímavých zážitků není nikdy dost a dotyčný si možná dodnes myslí, že tehdy potkal skutečnou čarodějnici.