Žít je tak těžké a umřít tak prosté, praví jeden z citátů moudrých. K lidem přímo či nepřímo spjatým s Kolínem, jež už Pán Bůh povolal na věčnost, se tento měsíc přidal i sochař Stanislav Hanzík. Jen několik málo týdnů předtím se za ním do Jesenice vydali na návštěvu zástupci Kolína, aby projednali odkoupení jednoho ze sochařových děl, bronzové busty architekta Jaroslava Fragnera.

Busty, kterou Stanislav Hanzík vytvořil v roce 1973, tedy před bezmála půl stoletím. Celou tu dobu měla své místo v sochařově ateliéru, snad jednou se objevila na nějaké výstavě. Zvláštní shoda náhod. Zvláštní, ale v tomto případě dobrá. Stačilo pár dní a sochař by se o zájmu Kolína o jeho dílo nedozvěděl. A určitě ho to potěšilo.

Plánoval návštěvu Kolína, aby se spolu s dcerou a městským architektem poohlédli po vhodném místě pro Fragnerovu bustu. Smrt ho však zastihla čtyři dny před plánovaným termínem cesty do Kolína. V tomto případě už ta dobrá shoda náhod bohužel nezafungovala.

Výběr místa pro sochařovo dílo už proběhne bez něj. Busta Josefa Sudka z dílny Stanislava Hanzíka našla své místo v přízemí radnice, pomník Anastáze Opaska v Komenského parku. Kam byste umístili bustu Jaroslava Fragnera?

Prvoplánově se samozřejmě nabízí k elektrárně, která je architektovým dílem, ale proč ne jinam? Třeba by se mohla zakomponovat do budoucí podoby Jiráskova náměstí, to je koneckonců kousek. Nebo co třeba po Jaroslavu Fragnerovi pojmenovat některou z budoucích nových ulic a jeho bustu umístit právě tam?