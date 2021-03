Když se na sociálních sítích objevila zpráva, že Oblastní nemocnice Kolín vyhlásila stav hromadného postižení osob, tedy že už se dostává na hranici svých kapacit, vyjádřil jeden z komentujících názor: „Nepřijímat do nemocnic všechny "odmítače reality" a bude hned volněji a především prostor ošetřit ty, kteří si váží zdraví. Škoda, že to Hippokratova přísaha nedovolí.“ Při této příležitosti mi hned vytanul na mysli výraz solidarita. Tedy jinými slovy společenská soudržnost.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

To, co diskutujícím zmínění odmítači reality evidentně neprovozují, ale když se dostanou do nemocnice, set sakra to od ostatních chtějí. Nejen od zdravotníků, kteří jsou kvůli narůstajícímu počtu pacientů zcela vyčerpaní, nestíhají se najíst ani dokonce dojít na toaletu. Ale i od všech těch, které ještě před pár dny ohrožovali.