Alenka v říši Instagramu

Mlynář. To si pro změnu dost často představíme spíše příjmení než stárka v mlýnici. Sem tam se ještě člověku do slovníku vklíní pojem „musím si natáhnout budík“. Ale kdo dnes ještě opravdu natahuje v budíku péro? A jak to bude dál? Snad se nám jednou i slova covid a omikron přechýlí do jiné podoby či metafory.