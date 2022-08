Při poslední bouřce, která, podotýkám, byla obecně avizovaná, jsem si posteskla, že spíše ani na čtyři hodiny. Ještě v šest hodin večer jsem viděla predikci, že přijde déšť v pět hodin ráno. A ejhle. Za tři hodiny přihučela bouřka jak hrom. Trochu jsem se vlastnímu spojení „bouřka jako hrom“ zasmála a dodala „a přiřítila se jako blesk“. Něco jako známé „Ty v*ole, to byl bejk jak kráva“.

A předpověď počasí na několik dní dopředu? No to je vůbec katastrofa. V polovině minulého týdne jsem se dozvěděla, že má nyní být přes den 19 stupňů a oblačno. Posléze se to změnilo na (více odpovídajících) 24 a slunečno. Upřímně – docela rozdíl.

Jak přednedávnem poznamenal tajemník v Českém Brodě: „Všichni se těšíme na sluníčko a když přijde, schováváme se před ním.“ Má pravdu. Velmi často jsme nespokojení – s předpověďmi i s počasím.

Jiný citát říká, že dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a celý život na štěstí. Děti jsou šťastné teď. A to jsou pravda a návod na změnu ze všech největší.