To nám ten advent pěkně začal. Zdražování, zrušení adventních programů, nárůst případů covidu, další zpřísňování opatření a ještě k tomu omikron. Nevím tedy, kdo té potvoře dal takové docela pěkné jméno. Ale zase na první adventní víkend přišel sníh, kdy si to v našich končinách pamatujeme?

Když se podívám na web, čtu Právě se hledá - povinné očkování, vánoční cukroví. Hned takhle hezky vedle sebe. Lidé oscilují mezi atmosférou blížících se Vánoc a vážnými problémy současné doby. Vloni to bylo podobné, jen jsme k tomu neměli vzájemné obviňování a napadání očkovaných a neočkovaných. K čemuž silně napomáhá vláda. A pak najednou odněkud zazní koledy. A z nebe se snese pár vloček. I když – během týdne se má skokově oteplit. Achjo.

Posilující dávka. Všichni lidé se již mohou registrovat na přeočkování covidu

A zase to kolísání od hezkého k těžkému. Takové ode zdi ke zdi. Jako protiepidemická opatření. První adventní svíčku jsme zapálili, šlo to holt i bez kulturních programů u stromečků na náměstích a návsích, tak se alespoň na chvíli zkusme zabrat do vánočních světýlek a vanilkových rohlíčků a trochu revitalizovat psychiku. I to je prevence. Neustálý stres imunitě rozhodně neprospívá.