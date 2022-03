Ale jak říkával někdejší kolínský starosta Jiří Buřič – odsamcaď a po pocamsaď. Vždycky u nás v českých končinách vály vichry, ale dnes jsou prostě jiné. Ničivé. Nemají moc společného s romantikou Ladových obrázků a vlastně ani s naší zemí. Třeba blizard? Pardon, ale co to jako u nás má být? Máme očekávat ještě monzumy?

OBRAZEM: Hasiči měli kvůli vichřici napilno

Většina z nás sleduje vývoj situace s omikronem, rozvolňování, situaci na Ukrajině. Ale když se potkáme se sousedy, dost často první věta zní „To je počasí, co?“ A ony ty větry, vichřice a bouře mají dokonce ještě i jména. Jsem sklerotik a nepamatuji si, že to tak bylo i dřív, protože jako mladou holku mě zajímali víc kluci než nějaká jména vichřic, nebo je to vynález posledních let?

Zajímavé je, že dáváme jména jen nebezpečných meteorologickým jevům. Když už jsme se do toho dali, co kdybychom pojmenovali i hezké jevy? Třeba východy a západy Slunce?