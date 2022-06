Kolínská tvrdá voda je evergreen. Když jsem před lety do Kolína přišla, nevěděla jsem to. Jako často předtím jsem si natočila do sklenice vodu z kohoutku a ochutila ovocnou šťávou. Kráčím si to pěkně s onou skleničkou v ruce ke stolu a najednou vidím nechápavé pohledy kolegů. „Co s tím budeš dělat?“ zazněla otázka. V tu chvíli jsem pro změnu nechápala já, co že jako asi tak člověk hodlá dělat se sklenicí ochucené vody jiného než vypít? „Ale v Kolíně se voda z kohoutku nepije,“ dostalo se mi vysvětlení.

Pravda, první ochutnání kolínské vody tehdy skončilo trochu křivením úst. Ale ejhle, podle mnoha odborníků je tvrdá voda prý v přiměřeném požívání docela zdravá. Obsahuje zdraví prospěšné minerály. Naopak měkká voda způsobuje mnohem více zdravotních potíží.

Měkčí voda v celém Kolíně? Nejpozději do příštího léta, říká starosta Kašpar

A pak si má jeden vybrat. To zdravější není moc chutné, to chutnější není moc zdravé. Zkrátka, jako vždycky. Když je něco dobré, je to nezdravé, nemravné, nebo to jde na tloušťku. Anebo jiné úsloví – co je pro jednoho dobré, je pro druhého zlé. Našemu zdraví prý tvrdší voda prospívá, o pračkách nebo varných konvicích se to rozhodně říct nedá.