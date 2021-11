Tak tu máme další protikoronavirová opatření. Škoda, že jsme se nenaučili dodržovat ty základní, která platí už od loňského jara. Lituji prodavačky, pokladní a další personál obchodů, když musí být (měli by být) celou pracovní dobu v respirátoru. Může se na ně někdo hněvat, když si ho na pár sekund stáhnou a nadýchají se? Ale zákazníci? Ti, kteří přijdou na pár chvil?

Víc než třetina z nich poletuje mezi regály, frňák venku, někdo i úplně bez roušky. Na těch pár chvil, než si nakoupí, by zakrýt si ústa a nos nikoho nezabilo. Ano - i nos. Pardon, ale kdo je na tom mentálně tak, že neví, že nos je na dýchání, měl by se na veřejnosti pohybovat v doprovodu svéprávné osoby. Ano, roušky a respirátory nejsou příjemné.

Nikdo dodržování opatření platících už tak dlouho nekontroluje. Pohledná slečna s nosánkem venku projde kolem ostrahy prodejny, pán se na ni podívá a… Nic. Někde ostrahu nepotkáte vůbec. Asi je takticky schovaná pro případ, že by někdo odcizil žvýkačku za deset korun.

Ve frontě u pokladny vám chlap s rouškou na bradě funí na záda a ještě po pokladní chce, aby dětem prodala víno, protože on si jde do vinotéky pro další. Vybíráte pod stromeček sadu nářadí a najednou se vám těsně k obličeji skloní zákazník zcela bez ochrany dýchacích cest. Řeknete to pokladní, ale co ona má dělat? Ostraha nikde a konec konců by jí to jako vždy bylo jedno, ona tam přece není kvůli zákazníkům.

Další supermarket se z poloviny otřásá, protože chudák holčička kašle co dvě minuty. Roušku jí rodiče samozřejmě nedali. Na nákupu je s oběma rodiči. S oběma. Být to máma samoživitelka s prckem na košíku… Nakoupit jídlo potřebuje a kam má děcko dát? Ale s dívenkou školního věku by mohl jeden z rodičů být doma nebo počkat ve vytopeném autě. Ovšem to ne. To rodiče neudělají.

A na obchodní řetězce si stát netroufne, aby jim dal na odpovědnost dodržování protiepidemických opatření. To hodí na hospodské, z nichž mnozí už teď chcípají na úbytě.

Zkrátka jako národ nedodržujeme základy a divíme se, že se nám hroutí celý pilíř. A když k tomu přičteme cca tři čtvrtě roku, kdy (nejen náš) stát vydává lživé certifikáty o bezinfekčnosti, máme tu po zhruba devíti měsících porodní bolesti. Kdo by to byl čekal, že?