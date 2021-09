Tu jízdu jsem tehdy krutě prokaučoval. Několikakilový mobil měl v těch letech snad jen kmotr podsvětí a kromě pití a svačiny jsme, s vidinou jistoty dojezdu do cíle, vlastně nic nepotřebovali. Nezatěžovali jsme plavidlo žádnými zbytečnostmi. Třeba peněženkou. Musel jsem proto v hospodě vyžebrat telefonát, který jsem po příjezdu osvoboditelky, manželky, doplatil.

Nakonec jsme dopluli pozdě odpoledne, ale šťastně, do Českého Šternberku. Za sebou třicet kilometrů a před sebou do Týnce dalších pětapadesát. Navíc, u konce sil.

Když už to vypadalo, že zase pojedeme, nasedli jsme. Jenže ponor byl pořád větší, než sloupec vody. Přikročil jsem na pohon okoukaný u benátských gondoliérů. Co se dělo pod hladinou, nevím. Loď vydávala při každém metrovém posunu kvílivé zvuky a po spotřebování odrazové síly se zase zastavila.

Kamarádi, s nimiž jsme chtěli společně plout, to považovali za nudné a odmítli. Půjčili jsme si proto sami kanoe v Týnci nad Sázavou a na zahrádce našeho zeleného šípu, Škody 105, ji převezli do Zruče nad Sázavou. Na mapě vzdálenost našeho bydliště nevypadala hrozivě. Plán zněl proto jasně: doplout týž den domů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.