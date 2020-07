Až bude zprovozněn obchvat Kolína, stane se průtah běžnou městskou komunikací. První auta projela po obchvatu krátce po Mikuláši v roce 2012. A na převedení průtahu do majetku města se stále čeká, i když už se to opět přiblížilo. Poněkolikáté, pravda, ale zdá se, že vskutku reálně.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Ředitelství silnic a dálnic komunikaci přes Kolín opravuje. Skvělé, město to pak nebude muset platit ze svého. Zatím se pracuje na prvním ze čtyř plánovaných míst, za měsíc se rozjedou práce na druhém, čili na sklonku roku budeme přibližně v půlce toho, co dosud nejvíc změnu vlastníka brzdilo. Samozřejmě budou nutné ještě administrativní kroky typu rekategorizace silnice, ale věřme, že to nebude déle než oprava mostku.