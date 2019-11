Žáci rozvíjejí své podvědomí o ekologii i výrobě potravin

Nejstarší budova Základní školy Týnec nad Labe pochází až z roku 1800. V letošním školním roce 2019/2020 do jejich lavic usedli prvňáčci do dvou tříd. Celkem do školy dochází děti nejen z Týnce, ale také z Babice, Bělušice, Dománovic, Konárovic, Krakovan, Záboří nad Labem, Veletova, Kutné Hory i z Kolína.

Žáci mají k dispozici moderní techniku, knihovnu, cvičnou kuchyň, dílny i odborné učebny. Tam vedle výuky probíhá i celá škála volnočasových aktivit.

V široké nabídce kroužků nechybí doučování, angličtina, mladý záchranář, relaxační kresba pro malé malíře, sborový zpěv, tvořivé psaní pro nadané spisovatele, německé lapbookování či šachy i míčové hry.

Mimo jiné se Základní škola Týnec nad Labem věnuje ekologickému zaměření. Děti se učí složky potravy, správnému nakupování i skladování.

Během školního roku zpracovávají různé ekologicky cílené projekty a při exkurzích navštěvují místa spojená s výrobou potravin – jednou z nich byl například výlet do Národního zemědělského muzea a Národní potravinové banky.

Třída 1.A ze ZŠ Týnec nad Labem ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

Třída 1.B ze ZŠ Týnec nad Labem ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

