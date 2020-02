Ve Velimi otevřeli přístavbu školy za více jak 100 milionů korun

Velkou investici má za sebou Základní škola Velim. „Pro letošní rok jsme otevřeli přístavbu školy, byla to velká akce, náklady přesáhly 100 milionů korun,“ uvedl ředitel školy Petr Karpeta.

V přístavbě jsou tři nové učebny včetně šaten a veškerého zázemí. O patro níže je školní jídelna s kuchyní s kapacitou 500 jídel. „V nejnižším patře je perfektní sportovní hala včetně veškerého zázemí,“ řekl ředitel.

Tělocvičny mohou v odpoledních a večerních hodinách využívat lidé ze široké veřejnosti, k pronájmu je zejména velimským sportovním klubům.

Ve stádiu plánování je i další přístavba, kde by byly další učebny, včetně těch polytechnických. „Za posledních pět let nám vzrostl počet žáků o více jak pětinu, to je pro nás skvělé,“ pochválil si narůstající počet žáků ředitel.

V současné době chodí do velimské základní školy 295 žáků.