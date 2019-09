Prvňáčky na 5. základní škole přivítali ředitelka i starosta města

Na 5. základní škole Mnichovická v Kolíně usedli prvňáčci do dvou tříd. Ti se hned první školní den, v pondělí 2. září, zúčastnili slavnostního přivítání na škole, při kterém jim hodně štěstí, úspěchů i úsměvů do prvních školních let popřála nejen ředitelka Iva Lokajová, ale také starosta města Kolín Michael Kašpar.

Vedle vzdělání se děti mohou během roku účastnit i spousty zájmových kroužků. Malí šikulové mohou využít své dovednosti na papírkovém tvoření, nadšení sportovci vybijí energii na volejbale, fotbale, na lehké atletice či florbale, a pro uvolnění se děti mohou přihlásit na kroužek deskových her, kde si ve volném čase užijí spoustu zábavy.

5. základní škola je navíc součástí vzdělávacího programu s názvem „Škole úsměv sluší.“ Hlavním cílem projektu je efektivní podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí i podpora společného vzdělávání.

Prvňáčci 5. Základní školy Mnichovská v Kolíně. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

Prvňáčci 5. Základní školy Mnichovská v Kolíně. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

Příště si představíme děti z ZŠ v Bečvárech. V tištěném vydání Kolínského deníku ve středu 18. září 2019.