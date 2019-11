Žáci ve Starém Kolíně mají turistický kroužek, čeká je i polytechnická výchova

Základní škola ve Starém Kolíně dokončila před časem rekonstrukci druhého stupně. Všechny čtyři třídy tak mají nově upravený a vymalovaný strop, včetně nového osvětlení. Zajímavostí je na škole také to, že podporují tělesnou výchovu.

„V letošním roce jsme zapojili předškoláky do projektu Děti na startu, školáky do projektu Sportuj ve škole, jde o rozvoj tělesné výchovy a zdatnosti, aby se děti více hýbaly,“ popsala novinku Irena Skřivánková, ředitelka starokolínské základní školy. Do Dětí na startu se zapojilo 48 předškoláků, dětí z prvního stupně chodí sportovat v rámci tohoto projektu 23.

Zkrátka nepřijdou ani děti na druhém stupni. „Mají turisticko-branný kroužek, kdy mají pohyb v přírodě, dozvídají se i o tom, jak se v přírodě chovat a vše, co s tématem souvisí,“ vysvětlila ředitelka školy.

Do projektu Polytechnika do základních a mateřských škol se zapojila Základní škola ve Starém Kolíně. „Nabídli nám to ze Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně. Projekt se rozjede od prosince, zapojeni jsou předškoláci a první třída. Děti se budou zabývat polytechnickou výchovou,“ řekla Irena Skřivánková. Školáci se naučí, jak zacházet s různými technickými stavebnicemi, jak pracovat s vlastní představivostí a fantazií.

V Základní škole Starý Kolín absolvují praxi studenti pedagogické fakulty; škola je totiž fakultní školou Univerzity Hradec Králové.

Prvňáčci ze Starého Kolína ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Jakub Šťástka

