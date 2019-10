Děti na 4. Základní škole v Kolíně si mohou vybrat mezi hudbou, uměním i sportem

Do lavic 4. Základní školy sídlem v Lipanské ulici v Kolíně usedli poprvé do lavic prvňáčci do dvou tříd - 1.A a 1.B. I přes hojný počet žáků na celé škole, je dětem nabídnutou příjemné, přátelské a kolektivní prostředí i individuální přístup.

Samotná škola se specializuje na rozšířenou výuku, ve které se děti mohou rozvíjet dle vlastních zájmů a dovedností. Dostávají tak všeobecný rozhled, a zároveň se mohou zaměřit na uměleckou, výtvarnou či hudební výuku.

Druhým rozšířeným typem výuky jsou sportovní aktivity, zejména pak lední hokej, v rámci něhož probíhá v zimním období odborná příprava na zimním stadionu v Kolíně.

Během léta se pak děti s rozšířenou výukou tělesné výchovy věnují rehabilitaci a plavání. Všechny směry se navzájem doplňují a utváří tak přátelské třídní kolektivy.

Třída 1.A ze 4. Základní školy v Lipanské ulici v Kolíně. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

Třída 1.B ze 4. Základní školy v Lipanské ulici v Kolíně. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

Třída 1.C ze 4. Základní školy v Lipanské ulici v Kolíně. Foto: DENÍK/Žaneta Dvořáková

Příště si představíme děti ze 3. ZŠ Prokopa Velikého v Kolíně. V tištěném vydání Kolínského deníku ve středu 9. října 2019.