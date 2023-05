Česká hokejová reprezentace slaví druhé vítězství na světovém šampionátu v Rize. Po úvodním skalpu Slovenska se svěřencům trenéra Kariho Jalonena podařilo uspět i v nedělním duelu proti Kazachstánu, nad kterým i přes mírné komplikace ve druhém dějství zvítězili jednoznačně 5:1. O dvě branky se postaral kanonýr Dominik Kubalík, v zadních řadách zase zaválel autor premiérové trefy v národním týmu Jakub Zbořil. Utkání však nedohrál kvůli krvavému zranění útočník Filip Chytil.

Dominik Kubalík (vlevo) slaví vstřelenou branku proti Kazachstánu s obráncem Michalem Kempným. | Foto: David Taneček/ČTK

Parta okolo kapitána Romana Červenky vstoupila do skupinové fáze šampionátu hrané v lotyšské metropoli vydřeným vítězstvím 3:2 proti sousednímu Slovensku. Na vítězné vlně toužil národní tým zůstat i po druhém utkání proti papírově slabšímu Kazachstánu, se kterým se na závěrečném turnaji setkal poprvé od roku 2016.

Radost na úvod hokejového MS. Češi po bitvě přehráli Slovensko

A už v úvodních minutách hry si svěřenci trenéra Jalonena vytvořili několik slibných příležitostí. Hned dvakrát okusil pozornost kazašského brankáře Šutova kanonýr Filip Chytil, o malou chvíli později dokonce orazítkoval horní tyč obránce Ronald Knot. Premiéry na světovém šampionátu se vzápětí dočkala dvojice útočníků Martin Kaut a Daniel Voženílek.

Po slibném startu přišel zbytečný výpadek

Odměna za neutichající ofenzivní aktivitu národního týmu dorazila v 9. minutě, kdy převzal kotouč na modré čáře obránce Jakub Zbořil, který si ještě vylepšil střeleckou pozici a vypálil přesně nad vyrážečku Andreje Šutova. Skvělou práci u první české branky však odvedl také kompletní třetí útok ve složení Sobotka-Sedlák-Tomášek.

Po rychlé kapitolce českého soupeře v útočném pásmu přišla další příležitost pro české barvy. Nedisciplinovaní Kazaši umožnili obhájcům bronzových medailí dokonce dvojnásobnou přesilovku, kterou sice ještě národní tým nevyužil, nicméně v pokračující početní výhodě pěti proti čtyřem už se nemýlil „sváteční“ střelec Dominik Kubalík. Sedmadvacetiletý kanonýr Detroitu se v reprezentačním dresu trefil poprvé od šampionátu v roce 2021.

Útočník národního týmu Dominik Kubalík se raduje ze vstřelené branky proti Kazachstánu.Zdroj: David Taneček/ČTK

Do druhého dějství tak vstupovali čeští hokejisté se slibným dvoubrankovým vedením, prostřední dvacetiminutovka v rižské aréně však příliš pohledného hokeje nenabídla. Ze hry národního týmu se kompletně vytratila aktivita i přesnost, snad jediným světlým momentem byl nucený faul na ujíždějícího Jakuba Fleka, po němž ale neproměnil trestné střílení Kubalík.

Naopak otřepaní Kazaši se postupně dostávali více do hry a začali nepříjemně zatápět české defenzívě. Za svou snahu byli odměněni ve 32. minutě hry, když do té doby stoprocentního Langhamera překonal bekhendovým zakončením mezi betony Maxim Muchametov. A o necelé dvě minuty později mohlo být dokonce vyrovnáno, nicméně se samostatným únikem Michajlise si tentokrát český brankář poradil bez potíží.

„Ten nájezd by nám hodně pomohl, ale otočilo se to proti nám. Klasické nedáš - dostaneš. Hodně věcí jsme jim však dávali. Byla tam možná velká přemíra ofenzivní snahy. Jsou to věci, ze kterých se poučíme,“ řekl po utkání Dominik Kubalík.

Klid na české hokejky vrátil až Sedlák

Ve třetí třetině tak museli svěřenci kouče Jalonena výrazně zabrat, pokud chtěli odvrátit hrozbu kazašského vyrovnání a zajistit si tím příjemnější koncovku nedělního duelu. Klid na české hokejky ovšem vrátil už po šestašedesáti vteřinách útočník Lukáš Sedlák, jenž zužitkoval předávku Davida Tomáška přesnou trefou nad levou ruku špatně postaveného Šutova.

Červenka? Teď musí hrát jako z partesu, říká Varaďa. Čtvrtfinále bude zase válka

O tři minuty později mohl vrátit Kazachstán zpět do hry útočník Rymarev, který dostal pobídku před téměř odkrytou bránu Langhamera, jenže v obrovské příležitosti vůbec netrefil kotouč podle svých představ. A tak se na druhé straně počtvrté v utkání radovala česká střídačka, když další přesilovkovou souhru vyšperkoval dělovkou od modré čáry pardubický obránce Jan Košťálek a Češi už vedli 4:1.

Kazaši, kterým postupně docházel zbytek posledních sil, se v závěru utkání dopustili několika dalších nedovolených zákroků a darovali tak českým hokejistům ještě jednu možnost udeřit. Dvojnásobné početní výhody se opět zhostila elitní přesilovková formace v čele s Dominikem Kubalíkem, který svou druhou brankou v utkání upravil skóre na konečných 5:1.

„Nebylo to pro nás vůbec jednoduché utkání, i přestože jsme po většinu utkání dominovali při hře na puku. Museli jsme se v průběhu vypořádat s několika složitými momenty, zejména pak ve druhé části, ale jsem rád, jak to tým nakonec zvládl,“ těšilo hlavního kouče národního týmu.

Čeští hokejisté tak zvládli svou druhou prověrku ve skupině podle představ a do turnaje vstoupili s důležitými dvěma výhrami a plným ziskem bodů. Už v pondělí večer však čeká svěřence trenéra Kariho Jalonena další utkání, tentokrát proti domácímu výběru Lotyšska.

Otázkou nyní zůstává, zda do něho vstoupí i s útočníkem Filipem Chytilem, jenž nedohrál nedělní utkání kvůli krvavému zranění v obličeji. „Filip naštěstí není v nemocnici, je s námi v kabině. Uvidíme zítra, jaká u něj bude situace. Ale je pravdou, že se necítil dobře,“ přiznal Jalonen.

Česko – Kazachstán 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 9. Zbořil (Sobotka, Sedlák), 16. Kubalík (Kempný), 42. Sedlák (Tomášek), 46. Košťálek, 59. Kubalík (Špaček, Košťálek) – 32. Muchametov (Muratov, Kajyržan). Rozhodčí: Holm (Švédsko), Langin (Kanada) – Hofer (Německo), Niittyla (Finsko). Vyloučení: 1:8.

Využití: 3:0. Střely na branku: 43:15. Diváci: 3 670.



Česko: Langhamer – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán, Zbořil, Němeček, Knot – Červenka, Chytil, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Sobotka, Sedlák, Tomášek – Flek, Černoch, Voženílek. Trenér: Jalonen.



Kazachstán: Bojarkin – Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek – Starčenko, Šestakov, Rymarev – Michajlis, Savickij, Grenc – Omirbekov, Musorov, Rachmanov – Kajyržan, Muchametov, Muratov. Trenér: Membetalijev.

Skupina A Skupina B Rozpis utkání Vyřazovací část