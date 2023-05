Zpackaný večer v Rize. Čeští hokejisté ztratili dva body s domácím Lotyšskem

Takhle by to bohužel nešlo. Bezkrevný výkon stál české hokejisty pondělní zápas s domácím Lotyšskem. Národní tým po zásluze padl v Rize s nabuzeným domácím výběrem 3:4 v prodloužení a zaznamenal tak první porážku na letošním mistrovství světa. Pro Lotyše to byl naopak historický triumf na velkém světovém turnaji. Tým kouče Kariho Jalonena v utkání dvakrát dotahoval a alespoň bod zachránil až v posledních minutách zásluhou obránce Michala Kempného.

