Jásali hokejisté, jásali fanoušci. Bomba Filipa Hronka v prodloužení zápasu s Dánskem zaplula za gólmana Dahma, který předtím českému týmu svými zákroky vytrvale kazil celé odpoledne. Teď se zdálo, že jeho kouzlo je zlomeno.

Jenže zatímco chlapíci v červených dresech se rozverně plácali po helmách a už se viděli zpátky v hotelu, dánská střídačka to nenechala jen tak. Hodnou chvíli před Hronkovým gólem totiž Dominik Kubalík vjel do útočného pásma v podezřele ofsajdové pozici…

Kvarteto rozhodčích se tak jalo zkoumat situaci na videu a po delší chvíli nemilosrdně uťalo české oslavy. Gól neplatí, hraje se dál.

„Už jsme byli skoro v kabinách,“ komentoval to útočník Robin Hanzl. „Hokej přináší bláznivé situace,“ souhlasil trenér Filip Pešán, který si v pondělí protrpěl další rozpačitý výkon svých svěřenců. „Bylo to šílené, trpěl celý národ,“ poznamenal kouč.

Pořád ty samé chyby

Veledůležité dva body za výhru 2:1 po nájezdech se věru nerodily snadno. Dánové rychle vedli, když Češi (pokolikáté už?) velmi naivně bránili jejich přesilovku. Ve třetí třetině spasil trápící se nároďák vyrovnávacím gólem Kubalík.

„Pořád děláme ty samé chyby, pak to zbytečně doháníme. To už takhle dál nejde. Hra musí být lepší. Není to o tom, že si každý bude dělat to co chce,“ nebál se Kubalík silných slov.

The Czechs came back from a 1-0 deficit to beat Denmark in bizarre shootout.??✌️ #CZEDEN #IIHFWorlds @narodnitym



Here are the highlights.? pic.twitter.com/3AA1TDpAKF — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

V prodloužení pak už přišel zmíněný Hronkův gól negól a šlo se na nájezdy. Hokejový cirkus pokračoval: oba týmy během nich vystřídaly brankáře. Na české straně zneškodnil poslední dánský pokus Roman Will, jenž na pár sekund zaskočil za kolegu Šimona Hrubce.

Hlavní ale bylo, že všichni čeští střelci uspěli.

Šťastná ruka na střelce

„Děkuju, že Roman do brány šel a že jsme měli šťastnou ruku na střelce,“ oddechl si Pešán. Trefili se postupně Robin Hanzl, Jakub Vrána, Jan Kovář a Filip Chytil.

„Nájezdy jsme tady v Rize netrénovali ani jednou,“ smál se pak Hanzl. „Nebyl jsem vůbec nervózní, byl jsem tak zmrzlý, že jsem chtěl jít první a mít to za sebou.“

Alespoň něco tak národnímu týmu vyšlo na jedničku. Jinak je totiž vysvědčení mužstva po šesti zápasech ve skupině na dobré známky spíše skoupé.