David Výborný na mistrovství světa zavítal poprvé v roce 1996. A hned z toho bylo zlato. První v historii samostatné České republiky. V následujících dvou letech národní tým vybojoval bronzové medaile. Tak trochu ve stínu olympijského zlata z Nagana, kde Výborný chyběl.

Seriál DeníkuZdroj: DeníkNeúčast pod pěti kruhy si ale vynahradil. Několikrát. Na řadu totiž přišel zlatý hattrick a Výborný byl u všech triumfů. Jezdil i posléze. S podprůměrně hrajícím Columbusem totiž do bojů o Stanley Cup nikdy nepostoupil, a tak si sezonu prodlužoval s železnou pravidelností v národním týmu. V letech 2002, 2003 a 2004 však Češi na mistrovství světa neuspěli.

Sladká odměna a jedna z posledních teček za výjimečnou generací přišla až za rok. Ve Vídni. Rakouská metropole byla pro Česko znovu zlatá. Nádech hrdosti byl tentokrát větší i proto, že v zámoří „řádila“ výluka a Vídeň tak hostila akci s nezvykle vysokým počtem hvězd.

David Výborný? Na dresu měl céčko. A byl tak prvním Čechem, který po čtyřech letech pozvedl nad hlavu pohár pro mistry světa. Se zlatou medailí Výborný uzavřel desátý turnaj.

„Já nejsem úplně člověk, který by se zabýval minulostí, ale na Vídeň 2005 si vzpomenu. Nejkrásnější zážitek mám na čtvrtfinále s Amerikou. Prohrávali jsme 0:2 a my na sebe v šatně všichni řvali. Pak jsme to srovnali a v nájezdech jim vrátili porážku z Prahy,“ zavzpomínal pro Deník David Výborný. Češi pak přešli přes Švédsko do finále. V něm smetli Kanadu 3:0.

Senzace v Lotyšsku

Ideální scénář na konec reprezentační kariéry? Ani omylem! Neměl dost. Po bronzu z olympijských her v Turíně totiž brzy přišel květen 2006. A Výborný se chystal na další mistrovství.

S bezejmenným týmem neváhal vyrazit do Lotyšska. Vyplatilo se, pod kapitánem Davidem Výborným mančaft vybojoval tehdy nedoceněné stříbro.

Výborný na sebe upoutal pozornost v prodloužení čtvrtfinále s Ruskem, kdy hned po buly předložil puk Zbyňku Irglovi a ten poslal mančaft do semifinále. V něm Výborný pomohl gólem k vyřazení Finska a k postupu do bitvy o zlato (prohra 0:4 se Švédskem, pozn. red.).

„Na něm to v Rize stálo,“ měl jasno Jaroslav Hlinka, sám účastník lotyšského zážitku. „David si řekl, že je to jeho tým a že ho potáhne. A že ukážeme, že to umíme, i když nás všichni pomlouvají,“ doplnil Hlinku tehdejší trenér reprezentace Alois Hadamczik.

„Bylo to nedoceněné stříbro,“ má dnes jasno David Výborný.

Smutná derniéra

Rok na to se konal světový šampionát v Moskvě. David Výborný nechyběl. Šlo o jeho dvanáctý turnaj, tedy poslední v přebohaté jízdě.

Ruské dobrodružství ovšem skončilo nezdarem. Češi ve skupině porazili Ameriku, ale také padli s Německem či se Slovenskem. Nevýrazný pokus o úspěch. Mužstvo jelo domů už po čtvrtfinále, domácí nedali Česku šanci a vyhráli 4:0.

Na další šampionát už Výborný nepřijel. Hořký konec? Určitě mohl být lepší. Ale na počet medailí si David stěžovat nikdy nemohl. Jen z mistrovství světa jich vlastní osm.

Kariéru ukončil po sezoně 2015/2016. Patří k legendám pražské Sparty, pomyslnou třešničkou na dortu byla výše zmíněná krasojízda v českém dresu.

Výborný zkrátka zažil něco, o čem sní nejeden hokejista. Navíc v rámci absolutní slušnosti. Bez excesů.

V Mladé Boleslavi následně zkoušel roli sportovního manažera. Nepohltila ho. A tak se vydal jinou cestou - vsadil na podnikání v realitním světě. Stal se zakladatelem společnosti Skyhill, kde Výborný zužitkovává letité zkušenosti s investicemi do nemovitostí.

„V tom jsem se našel, jsem pánem svého času. Už děláme v podstatě vše. Zrovna teď do firmy jedu,“ vzkázal viditelně spokojený milovník běhu, boxu, kickboxu a nově i tenisu a cyklistiky, který zároveň po očku sleduje, jak si vedou jeho následovníci v pozici kapitánů českého národního týmu.