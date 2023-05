Oblečení s dinosaurem nic nepokazí. Dětská přání jsou ale různorodá

Dinosaurus, Minecraft, youtuber, Marvel, Spiderman, psi, kočky i žralok. A barvy? Růžová, fialová, modrá zelení i maskáčový vzor. Těch dětských „lásek“ jsou mraky. Pokud ještě máte dítě ve věku, že mu můžete koupit oblečení podle vašich představ, radujte se. Brzy tenhle pocit zmizí a váš potomek bude jasně dávat najevo, co by si přál. Co chce. Co musí mít! A vy budete často koulet očima na důkaz, že nechápete.

Mikina odkazující na youtubera Portyho. | Foto: archiv Deníku