Různé varianty softshellového oblečení pro děti jsou v poslední době velkým tahákem. Výrobě řady kombinací tohoto hitu mezi maminkami se věnuje například i liberecká firma V-Mart. V rozhovoru pro Deník jsme si povídali s Vojtou Martínkem, který společně s maminkou a přítelkyní dětské volnočasové oblečení tvoří.

Funkční oblečení se vyplatí. V zimě zahřeje, v létě neprofoukne. | Foto: Se souhlasem V-Mart.

Udržitelná móda dostupná pro každé dítě. I to je dnes pro maminky jedna z podmínek, jež rozhodují o nákupu oblečení pro své ratolesti.

Co je to softshell a jak jej používat:

Co nyní u dětského oblečení nejvíce frčí?

Každý rok se nám bestsellery opakují. Pravidelně si je vyhodnocujeme a šijeme je pořád dokola. Typicky jde o dinosaury, maskáče, pro holčičky různé kvítky. Nejprodávanější kousky jsou ale ty jednobarevné, jelikož se dají lehce kombinovat. Trendy ale vyloženě nesledujeme, vycházíme spíše ze zpětné vazby od zákaznic.

Jsou nějaké barvy, které letos určují vývoj dětské módy?

To bychom netvrdili. Maminky většinou volí tmavší oblečení nebo hodně strakaté, aby se ztratily případné flíčky. Úplně nejprodávanější je černá barva – hodí se skoro ke všemu.

Rozlišuje dětský módní průmysl materiály, které jsou sezónní a naopak?

Máme tři typické sezóny v roce – jaro/podzim, léto a zimu. V létě děti nosí oblečení z lehkých, tenkých úpletů, kdežto v zimě rodiče pro své děti volí spíše teplejší materiály – fleece a materiály s počesem. I softshell se nyní už vyrábí v různých variantách, třeba s úpletem na jaro/podzim, s fleecem na začátek zimy a přechodné období nebo s beránkem do mrazů.

Šijete softshellové kalhoty, turecké "baggy" kalhoty, trička, legíny, mikiny a mnoho dalšího. O co je mezi zákazníky největší zájem?

V poslední době je největší zájem o funkční softshellové oblečení v různých variantách – my nabízíme úplně slabé letní softshellky nebo s fleecem. Každý den nám minimálně jedna švadlenka šije softshellové kalhoty, softshellu máme plnou dílnu. Do kombinace potom nabízíme i softshellové bundy s prodlouženými zády na jaro/podzim.

Vaším krédem je, že chcete, aby děti nosily kvalitní a pohodlné oblečení, které zároveň bude skvěle vypadat a vydrží co nejdéle. Můžete ho rozvést?

Vždy kolegyním na dílně říkám, že kvalita je to, co nás odlišuje od výrobků dovezených z východu. Pokud bychom si nehlídali kvalitu materiálu a zejména šití, nedokážeme jim konkurovat. Kvalitu máme na prvním místě, a proto se nám i často stává, že děti z našeho oblečení vyrostou a dědí jej sourozenci nebo známí, případně se spousta našich kousků dá zakoupit i z druhé ruky.

Když maminky nakupují, důležitý je pro ně také design. Maminky, které dbají na praktičnost, vybírají velmi pestré motivy a jiné maminky nedají dopustit na jednobarevné kousky, které lehce zkombinují s dalšími kousky, které mají doma.

Pyšníte se tím, že dětem vaše oblečení opravdu vydrží, a často ho nosí i několik dětí po sobě. Upřednostňují dnes zákazníci kvalitu či cenu?

Dělali jsme si průzkum a zjistili jsme, že zákaznice řeší nejen cenu, ale také kvalitu. Občas nakupují v levnějších řetězcích a doplní to dražším, ale kvalitnějším kouskem. Musím přiznat, že tohle je pro nás pozice, ve které se cítíme dobře. Snažíme se držet kvalitu, ale zároveň snižujeme ceny co nejníže, abychom mohli nabídnout své oblečení každému. Kvalita ať už materiálu, střihu nebo šití je zásadní.

Inspiruje se dětská móda u dospělých?

Určitě. Děti se chtějí podobat rodičům, některé firmy nabízejí i sety oblečení například pro maminku a dceru, aby ladily. My se určitě jako firma inspirujeme, ale myslíme si, že některé kousky by měly zůstat pouze v „dospěláckých“ velikostech – třeba crop topy (poznámka red.: zkrácené triko do pasu).

Šijete také tzv. rostoucí oblečení, které těží ze svých střihů?

Nabízíme produkty, které jsou dvojvelikostní – to znamená, že je unosí dítko například s velikostí 98, ale i 104. Typicky jsou to legíny, bundy, mikiny. Velká většina oblečení je šita do nápletu – ten je pružný a dá se ohrnout tak, že pokryje více velikostí.

Do dětské módy proniká v poslední době také trend zužování nohavic. Je tomu tak i u V-Martu?

Zatím šijeme spíše univerzální střihy, které nejsou příliš úzké – hlavně kvůli pohodlí, u softshellu kvůli volnosti pohybu. Dříve ale třeba nebyly k sehnání klučičí legíny, které my nyní běžně šijeme. Do budoucna také chystáme slim verzi našich tepláků.

Dvacet let fungujete s maminkou a přítelkyní pod značkou V-Mart. Co bylo impulsem k podnikání s dětskou módou?

S V-Martem jsem doslova vyrůstal, protože ho moje maminka zakládala, když mi bylo 7 let. Doteď si pamatuji, jak mamka v ložnici šila na průmyslovém stroji a já seděl na posteli a učil se vyjmenovaná slova. Jak šel čas, vystudoval jsem IT obor a během studia jsem mamce pomáhal s e-shopem. Následně jsme si s přítelkyní koupili první „zrcadlovku“ a začali jsme v Praze fotit nové produkty, které nám mamka z Liberce posílala. Víceméně jsme tak převzali e-shop pod svá křídla a doma jsme měli sklad produktů.

Po nějaké době se uvolnil komerční prostor v Liberci, který sousedil s dílnou mamky. Volala mi a ptala se mě, jestli se chci přestěhovat se do Liberce a otevřít si tam prodejnu. Volal jsem přítelkyni do práce a během 2 minut mi řekla „jdeme do toho“. Během chvíle jsme byli v novém městě s otevřenou prodejnou. Od té doby se toho hodně změnilo, prodejnu jsme během covidu zavřeli, přestěhovali se do několikanásobně většího prostoru a rozšířili sortiment. Nyní prodáváme jen přes e-shop, ale naše kousky si zákaznice mohou i osobně vyzvednout u nás na dílně v Liberci.