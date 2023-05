Doba, kdy se česká veřejnost stavěla k přenášení dětí v šátcích či nosítkách nedůvěřivě, je dávno pryč. Také Česká pediatrická společnost uvádí, že tento klokaní způsob nošení dětí napomáhá nejen k utužení citových vazeb mezi rodičem a dítětem. Upozorňuje však na nutnost dodržení některých zásad.

K pohodlí pro matku i dítě může při výletech po městě pomoci nosítko či šátek pro nošení dětí. | Foto: Deník/Jan Karásek

Rodič miminka nebo batolete nezřídka řeší, jak mít dítě neustále na očích a přitom vše zdárně zvládat. To však s dítětem v náručí většinou není zdaleka dost dobře možné. Ruce mu může uvolnit některá ze snadno dostupných pomůcek – šátek, textilní nosítko či vak pro přenášení dítěte. Ještě dříve, než se rodiče seznámí s různými způsoby vázání šátku pro nošení dítěte, nebo než se vypraví na nákup textilního nosítka, je vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem svého dítěte, zda je konkrétní zamýšlený způsob přenášení pro jeho dítě vhodný.

Jak na nošení dětí? V začátcích poradí Andrea Růžičková:

Zdroj: Youtube

Dítěti tělesný kontakt pomáhá

Česká pediatrická společnost vydala dokument, v němž zmiňuje výhody i nevýhody pro takovým způsobem přenášené dítě. Mezi výhodami uvádí kromě utužení citových vazeb mezi rodičem a dítětem také například to, že tyto děti zpravidla bývají od narození klidnější, méně pláčou, dítě v této poloze vnímá větší počet podnětů, což přispívá k jeho časnější socializaci.

Nošení dětí v šátku či nosítku upevňuje vztah dítěte a matky. Dítě je v něm spokojenější a klidnější.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Důležitý je výběr způsobu vázání

Pro přenášení dítěte v šátku či v nosítku je nutno obzvlášť pečlivě vybírat mezi mnoha způsoby vázání šátku nebo mezi mnoha typy nosítek s ohledem na správnou fixaci hlavičky dítěte a vývoj jeho páteře a kyčlí. Jedním z vhodných způsobů vázání šátku pro novorozeně se jeví kříž s vnější kapsou, kam lze dítě do 4. měsíce věku uložit jako do kolébky, přitom je nezbytné dbát na fixaci jeho hlavičky – aby pruh látky byl přes temeno hlavičky. U staršího dítě, které již drží hlavu samo, stačí jen přetažení pruhu přes záda. Výše zmíněná pediatrická společnost zmiňuje, že u dítěte ve věku do půl roku není vhodné nošení dítěte ve vertikální poloze. U dítěte staršího půl roku, které je nošeno ve vertikální poloze lékaři upozorňují, že je důležité, aby dítě mělo mělo v šátku pokrčeny nohy tak, aby úhel mezi stehenníkostí a trupem byl nejméně 90%, lépe ještě více.

Nošení dětí: Základy - Kříž s kapsou uvnitř + pár fíglů:

Zdroj: Youtube

Nosítka ušetří čas s vázáním

Daleko méně práce, než je s vázáním šátku, skýtá použití zakoupeného nosítka pro mimina. Na trhu lze koupit nosítka pro nejrůznější věk dítěte a z různých druhů materiálů pro různá roční období. U některých lze popruhy upravovat a díky tomu je nosítko možno využívat i po delší dobu, neboť takzvaně „roste“ s dítětem. V některých internetových obchodech navíc nabízejí i zapůjčení ergonomického nosítka na určitou dobu, což může leckdy vyjít i levněji.

Oblečení s dinosaurem nic nepokazí. Dětská přání jsou ale různorodá

Myslete na možná rizika předem

Značnou nevýhodou nosítek, vaků pro miminka i šátků je, že pokud má dítě, nošené ve vertikální poloze, uvolněné končetiny, může mu hrozit daleko častěji úraz. Dítě snadněji dosáhne například na věci položené na kuchyňské lince či sporáku. Problémy může dítěti způsobit také jeho nevhodné umístění do šátku či nosítka, kdy nejsou jeho kyčle ve správné poloze. Rodiče dítěte by měli vždy zvážit, zda takto nosit dítě po celý den je dobrý nápad. Ostatně takovéto celodenní nošení dítěte nemusí být vhodné ani z hlediska zatížení páteře osoby, která dítě přenáší.

Nejčastější chyby při nošení v nosítku:

Zdroj: Youtube