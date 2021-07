"Bude to mnohem střízlivější ceremoniál, ale i tak s nádhernou japonskou estetikou. Velmi japonský, ale také v souladu s dnešní náladou, s realitou. Ta pandemie má pochopitelně důsledky. Hromadné choreografie se nekonají kvůli covidu-19," vzkázali organizátoři s tím, že i přesto půjde o velmi smysluplný ceremoniál, na hony vzdálený velkoleposti těch předchozích.

Pravda, výše zmíněné hromadné choreografie tanečníků a dalších umělců chyběly a z téměř prázdných tribun se snášely potlesky pouze několika stovek funkcionářů. Přesto ceremoniál působil sympaticky a pompézně.

Vliv pandemie na celý svět. Takový byl samotný úvod zahajujícího ceremoniálu. Provázelo jej video připomínající cestu od vyhlášení japonské metropole jako pořádající město, nechyběla ani ona zmínka o pandemii, kterou umocnily pohledy na prázdné ulice Tokia.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes ?