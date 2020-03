Zuzana Žáková: Stále dělat v životě to, co mě baví

Zuzana Žáková, princezna z pohádky Když draka bolí hlava, dcera známého herce Zdeňka Žáka, se narodila v kolínské porodnici a vyrůstala v Přistoupimi. Kvůli škole se v šestnácti letech přestěhovala do Prahy, kde už zůstala. Jaké jsou její plány do budoucna? Stále dělat v životě to, co ji baví. Začínala jsem na základní škole v Přistoupimi, ale jelikož má tato škola jen pět tříd, po pěti letech jsem přešla na osmileté Gymnázium v Českém Brodě. Tam mi to ale moc dlouho nevydrželo a po čtyřech letech jsem udělala přijímačky na Mezinárodní konzervatoř v Praze, obor Muzikál, kde jsem následně úspěšně odmaturovala a ještě zůstala dva roky, abych se vyškrábala pro titul DiS. Školu jsem dodělala vloni a na žádnou další se už nechystám. Jako malá jsem jezdila do Základní umělecké školy v Českém Brodě a do Peček, takže hlavně tam se zasloužili o moje první výstupy v životě. Když mi bylo asi 13 nebo 14 let, začala jsem zpívat s Big Bandem pod vedením Milana Nováka v ZUŠce v Pečkách, kde jsem se toho taky dost naučila, a nerada bych taky opomenula moji první učitelku zpěvu, skvělou Helenu Kaplanovou, která mě taky učila v Pečkách. Na konzervatoři mě pak celých 6 let vedla skvělá profesorka zpěvu, Galla Macků. Ze školních sálů jsem se už trochu posunula a zpívám hlavně v divadle. Jako malá jsem se učila na klavír, na flétnu a později začala s kytarou, ale ani jednomu se teď už moc nevěnuji. Momentálně hraji v muzikálu Trhák, se kterým teď jezdíme zájezdy, v divadle Royal hrajeme skvělou Czech cabaret show, která určitě stojí za zhlédnutí, a mezi můj zatím poslední divadelní přírůstek patří hra Poslední Aristokratka v divadle Na Jezerce, kam jsem naskočila na konci ledna. Co se týče televizních obrazovek a filmových pláten, sem tam mě můžete někde zahlédnout, ale mezi zatím největší roli ve filmu patří určitě role princezny Adélky v československé pohádce Když draka bolí hlava. Veselých historek je mnoho, však ne všechny jsou publikovatelné. Ale mezi moji oblíbenou historku patří setkání s Karlem Gottem, právě na natáčení Když draka bolí hlava. Jela jsem na plac a věděla jsem, že ho tam potkám. V hlavě jsem si tedy připravovala větu, kterou ho oslovím a požádám o společnou fotku. Strašně jsem se styděla, protože mi bylo jasný, že to tam dělají všichni. Když jsem dorazila na natáčení, byla jsem už nalíčená a oblečená jako princezna a čekala jsem u auta na svůj obraz, protože pan Gott ještě něco dotáčel. Když dotočil, vyšel ven a namířil si to rovnou ke mně. Celá jsem zrudla a začala si v hlavě formulovat tu svoji větu, ale pan Gott mě předběhl a zeptal se: "Mohli bysme se spolu vyfotit? Já jsem vždycky chtěl fotku s princeznou."

Autor: Václav Šolta