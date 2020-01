Zdeněk Hejduk: Už na základní škole jsem měl referát o skupině Olympic

Moji hudební oblíbenci jsou už léta Vladimír Mišík, Michal Prokop, Luboš Pospíšil, Hudba Praha a podobní. Ale muziku si teď pouštím, jen když píši recenze na nové nahrávky do hudebního měsíčníku Rock & Pop. Většinou jsem po večerech někde na akcích a pak o nich píši do tisku. K tomu mi coby kulisa hraje televize. V práci mám pak puštěné rádio Beat, ale když zazvoní telefon nebo přijde návštěva, což je v podstatě pořád, je samozřejmě po poslechu… Co říká rodina na to, že jsem vlastně neustále po večerech pryč? No, jsou to takové sinusoidy, než se naplní pohár tolerance… Dlouho je to v klidu, když už se ale nedá naplánovat několikátá rodinná sešlost, protože já musím neodkladně někde být, pohár přeteče. Ale děti už máme dospělé a občas jde manželka na nějakou akci i se mnou.