Z Vltavy na velké řeky a moře. Sny a plány převozníka Michala Šafránka

Existuje i mistrovství republiky v saunovém ceremoniálu. Není to ani tak o soutěži, ale o setkání. Všichni jsou tam skvělí, potkáš tam opravdové saunové mágy. Já mám nejraději rokenrolový ceremoniál, u kterého žongluji a tancuji jako rocková hvězda. Lidé to milují. Pracuji každý den, dvacet dní v měsíci jsem na přívozu pod Vyšehradem a ve zbytku času jsem v sauně. Málokdy mám volný víkend. Vlastně to ani není práce, ale relax.

