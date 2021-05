Vladislav Klouda: Počítačové hry i rybaření ustoupily historickým akcím

„Dá se říct, že mě k tomu přivedl bratranec, Míra Horáček. Jezdil jsem za ním a kamarády na akce, líbilo se mi to. Pak jsem si pořídil kostýmy a přidal jsem se k ni,“ vzpomíná s tím, že všechno to vlastně začalo už dáno. „Už když jsem chodil do školy. Hrál jsem v obou filmech Pánů z Kolína,“ dodal.

Vladislav Klouda, člen skupiny historického šermu Páni z Kolína.Zdroj: archiv Vladislava Kloudy