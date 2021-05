Veronika Svobodová: Covidová doba byla pro lidstvo potřebná

Covidová doba je z jejího úhlu pohledu pro lidstvo potřebná. Jinak by se prý snad lidé nikdy nezastavili a zapomněli by o sebe v rodinách navzájem pečovat a povídat si. "Pro mne osobně to byl čas, kdy jsme se doma všichni sblížili, jinak jsme se potkávali akorát večer u večeře," dodala Veronika Svobodová.

Veronika Svobodová.Zdroj: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková