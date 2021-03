Učitel Pavel Jeřábek projel velký kus světa. Pak se raději vrátil do školy

Po roce se zase pokusil o „peďák“, ale opět nic. Musel narukovat na dva roky na vojnu. Z vojny si dal další pokus, ovšem znovu marně. Takže hurá do nultého ročníku a mýt v menze nádobí. „Na počtvrté to dopadlo a mám vystudovanou biologii a chemii na Karlově univerzitě v Praze. Paradoxem je, že naši po gymplu chtěli, abych šel studovat farmacii, že tam bude čistá práce a budu uklizený v klidu. Jo to byla tenkrát ještě totalita. Nechtěl jsem v žádném případě, protože tam byla chemie. No a nakonec jsem chemii vystudoval. Další kruh se uzavřel, když jsem si odskočil později ze školství k práci obchodního zástupce farmaceutické firmy. Takže nechtěl na farmacii, protože je tam chemie. Vystudoval jsem chemii a deset let pracoval ve farmacii. Tohle svoje kolečko dávám k dobru dětem, když se mě ptají, proč se musí učit chemii. Nikdy nevíte.“

Učitel Pavel Jeřábek projel velký kus světa. Pak se raději vrátil do školyZdroj: archiv Pavla Jeřábka