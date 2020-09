Trenér a funkcionář Miloš Malina si zamiloval německý Bayern Mnichov

„S fotbalem jsem začal už jako mladší žák v tehdejší Jiskře Kolín a přivedl mě k němu můj děda, zakládající funkcionář klubu. Za žáky jsem hrál v Jiskře Kolín, v dorosteneckém věku v Dukle Moravská Třebová, kde jsem studoval vojenské gymnázium. Odtud jsem přestoupil do TJ Kolín, které v té době spadlo z dorostenecké ligy. V mužích jsem rok hrál za B mužstvo TJ Kolín krajský přebor a odtud jsem přestoupil do Sendražic. A po dvou letech jsem přestoupil do Štítar, kde jsem hrál od druhé třídy až po I.A třídu. Po těžkém zranění kolena v roce 1985 jsem aktivní činnost ukončil."

Zdroj: archiv Miloše Maliny