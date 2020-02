Tomáš Tvrdík: Svět rytířů a mušketýrů mě zajímal už jako kluka

Milé pro nás bylo také vystupování v show s koňmi na veletrhu For horse, vzpomenu třeba také 600 let od První pražské defenestrace, kde se opravdu vyhazovalo z Novoměstské radnice. Byl jsem na tuto akci pozván jako kaskadér, že budu také z oken skákat, ale nakonec jsem byl ten, který vyhazoval oknem kamarády. Nejnáročnější byl asi víkend na zámku Děčín, zajišťovali jsme každý den tři šermířská vystoupení, byla příběhová a každé bylo jiné. K tomu dvakrát žonglérské a kejklířské vystoupení a ještě vystoupení na volném laně. Všechna vystoupení jsme zajišťoval sami, nikoho jiného si na to nenajímáme. Takže to byla pěkná honička a ještě s přebíháním z nádvoří do zahrad. Několikrát jsme také bojovali jako obři na chůdách.