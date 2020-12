Tereza Marvánková Hölzlová: Vánoce jsou u nás doma jak učitelský sraz

Tereza Marvánková Hölzlová: Vánoce jsou u nás doma jak učitelský sraz Kolíňačka Tereza Marvánková Hölzlová je učitelka. Učí už deset let a dalo by se říci, že pochází z učitelské rodiny. Oba rodiče jsou učitelé, sestra dědy byla učitelka. „A představte si, manželova maminka a babička jsou taky učitelky. Sestra po návratu z Anglie učí angličtinu a manžel lektoroval počítačový software. Takže když se sejdeme o Vánocích, je to takový učitelský sraz," směje se Tereza. Zdroj: archiv Terezy Marvánkové Hölzlové Mým největším koníčkem je hokej. Nehraji ho, ale jsem součástí realizačního týmu. V rámci celého klubu dělám sekretáře, takže agendu pro všech 14 týmů. V rámci A-týmu, který hraje aktuálně Chance ligu, jsem vedoucí týmu. Tedy jezdím s týmem i na zápasy, připravuju zápisy o utkání, starám se o to, aby hráči měli lékařské prohlídky, nyní covid testy a podobně. Kromě toho se starám o fanshop SC Kolín a dělám webové a facebookové stránky klubu. Zdroj: archiv Terezy Marvánkové Hölzlové Jestli mám i další koníčky? Jasně. Přes sezonu je volného času málo, ale když je, trávím ho ráda s rodinou. Hrajeme často deskové hry. Taky se ráda dívám na seriály, což se mi velmi hodí pro výuku angličtiny. Zdroj: Jan Kobzaň Blíží se Vánoce. Čtenářům Kolínského deníku bych popřála - užijte si je. Usmějte se a zapomeňte na pár dní na případné potíže. Zdroj: archiv Terezy Marvánkové Hölzlové

