Sběratelka Monika Petrásková má doma už 85 tisíc kapesních kalendáříků

Samozřejmě sběratelství je mým největším koníčkem, ale třeba taky psaní. Píšu krátké článečky do časopisu Sběratel, sem tam něco do časopisů pro ženy, třeba duchařské příběhy. Leckdy člověk narazí i na něco kolem sebe. Vzpomínám si třeba, když jsem pracovala v Městském společenském domě Kolín, měl tam pořad hypnotizér. Samozřejmě jsem se přihlásila jako figurant a on mi vsugeroval, že jsem Božena Němcová. Skutečně to fungovalo. Ředitel MSD Zdeněk Hejduk mi potom pořád nechtěl nevěřit, že jsme nebyli domluvení.

Zdroj: archiv Monika Petráskové