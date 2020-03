Renata Krutská: Nejhorší pro hasiče je, kdyby u něj hořelo

Svůj volný čas nejraději trávím na chalupě nedaleko od Kolína, kde se věnuji zahradničení, je to pro mě příjemný relax. Pak je to jízda na kole, ale nejlepší je asi cestování po krásách Česka na našem skútru. Letní dovolenou zatím neplánuji, ale každý rok jezdíme na Slovensko do termálních lázní do Štúrova, kde už máme i partičku lidí, na které se vždy těšíme. Ostatní dovolenou spíš necháváme na poslední chvíli a na náhodu.