Renata Drahovzalová: Už jako malá holka jsem chtěla být paní učitelkou

V Kolíně žiji už 19 let, přesně půlku svého života, a stejný čas pracuji i v místním domě dětí a mládeže. Mou prací je naplňování volného času dětí předškolního a školního věku. V posledních letech se mi podařilo zaměřit se hlavně na keramiku a letos vzdělávám na keramických kroužcích 40 dětí ve věku od 4 do 14 let. V létě pak organizuji dva keramické pobytové tábory a se stejným zaměřením i jeden příměstský tábor. Keramika je mým velkým koníčkem a v loňském roce se mi podařilo založit si v tomto oboru živnost a začít vyrábět keramiku i soukromě, na zakázku.