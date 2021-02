„Ve sportu jsem sny neměl. Měl jsem plány, že se stanu programátorem či IT odborníkem,“ líčil Macháček, který po základní škole nastoupil Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře. Fotbal hrál až do dvaceti let, kromě Peček si zahrál i v jiných klubech, ale vždy se vrátil do tamního AFK. Po střední škole skončil s hraním a stal se fotbalovým rozhodčím. „S pískáním jsem začal v dorostu, ale pak už jsem toho měl hodně, tak jsem se na to vykašlal. Situace s rozhodčími ve fotbale není dobrá, nechtěl jsem být nikdy ten špatný.“ V kariéře si zapískal okresní přebor na Kolínsku a sem tam vypomáhal i na Nymbursku.

Spartan Tomáš Macháček.Zdroj: DENÍK/Michal Pavlík