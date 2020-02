Petr Štěpán: Dotknu se kláves a hudba ke mně přichází

Takže už žádné skladby nehraji. Kromě několika kostelních písní a doprovodu sboru. Nejraději improvizuji. Dotknu se kláves a hudba ke mně přichází. Neumím si to vysvětlit, nebývalo to tak vždycky. Sám se někdy divím, co to hraju. Většinou doprovázím posvátnou liturgii. Je něčím mimořádným, řadou úkonů, gest, slovních vyjádření - často zpívaných, souvisejících s Boží existencí, nebo přesněji řečeno, zpřítomňujících Boží existenci. Je to téměř scénický tvar, cizelovaný po staletí, taková speciální, velice originální performance. Těší mě u toho být, provázet to hudbou, považuji to za privilegium.