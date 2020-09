Petr Ledvina: Stromy jsou nedílnou součástí přírody a její křehké rovnováhy

Stromy bez arboristů rostly miliony let. Naši péči by nepotřebovaly, kdyby je lidé nesázeli na pro stromy nepřirozených místech a poté ještě nechtěli, aby z nich nepadaly větve, listí a neustále se nezvětšovaly. Stromy ve městě potřebují náš zásah, neboť jim úzký pás zeleně nezajistí dostatek vláhy, svou velikostí po čase obtěžují sousedy, jsou poškozovány větrem, který ve městě fouká jinak než ve volné přírodě. To, že ze stromu odpadne velká suchá větev, je přirozený koloběh, do té doby než dopadne někomu na auto či hlavu.

Zdroj: archiv Petra Ledviny