Občas si člověk říká, jak je některé věci vůbec někdo schopný udělat

Rád bych obec vedl více k řádnému třídění odpadu a čistotě kolem nás. Občas nacházíme petky všude možně, proto jsme se na to s pracovní četou zaměřili. Každý týden nacházíme kolem podzemních kontejnerů na tříděný odpad omotaný koberec nebo vedle postavenou televizi. I černé skládky se občas objevují, ale myslím, že to se celkově zlepšilo, i když to trvalo roky. Když k nám v letních měsících přicházejí na výpomoc brigádníci, snažím se je vést k pořádku, který je důležitý pro nás všechny. A jsem rád, že mezi okolními obcemi patří Cerhenice k těm čistším, všímám si, jak to vypadá jinde, a jsem rád, že máme tým lidí, kteří svou práci dělají dobře, i když to někteří obyvatelé třeba nevidí nebo možná nechtějí vidět. Rád jsem i tomu, že se pořídil popelářský vůz, takže jsme dnes samostatní ve svozu komunálního odpadu, máme smlouvy s Radimí i Poděbrady. Dal jsem dohromady tým lidí a vážně jsem hrdý na to, že se to povedlo a funguje to.